“العمل” تبدأ اليوم توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية في قطاع الإيواء السياحي

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الجمعة تنفيذ المرحلة الأولى من قرار توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من القرار تتضمن قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن غير القيادية والإشرافية في إدارات التسويق والمبيعات، والحجوزات، والمشتريات، والمكاتب الأمامية باستثناء مهن حامل الحقائب، وعامل صف السيارات، والسائق البواب.
وأضافت أنها تشمل قصر العمل على السعوديين والسعوديات في مهن: متسلم طلبات خدمة الغرف، ومضيف مطعم أو مقهى، وكاتب تسلم بضائع، وأمين مخزن، وسكرتير، وسكرتير تنفيذي، وكاتب إداري عام، وموظف إداري ومساعد إداري، ومنسق إدارة.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن قرار التوطين يحظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو استخدام العمالة الوافدة للمهن التي يشملها القرار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحة أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
وذكرت أن المرحلة الثانية تشمل المهن الإشرافية ومهن مساعدي المديرين، فيما تستهدف المرحلة الثالثة والأخيرة المهن القيادية.