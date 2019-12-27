“الرقابة ومكافحة الفساد” تحقق حول مشروع “جسر” بالمزاحمية تعثر 10 سنوات

بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التحقيق حول أسباب تعثر مشروع “جسر الخرارة”، بمحافظة المزاحمية منذ 10 أعوام دون أن يكتمل إنجازه.
وذكرت مصادر، وفقاً لـ”الوطن”، أن هيئة الرقابة تابعت مشروع “جسر الخرارة” الرابط شمال محافظة المزاحمة بجنوبها والواقع غرب مشروع القدية على طريق مكة الرياض، والذي لم يكتمل إنشاؤه منذ 10 سنوات، واستفسرت وكالة البلديات لشؤون بلديات منطقة الرياض بإفادتها عن الأسباب.
فيما أوضح رئيس بلدية المزاحمية مطلق الحثلان، أن البلدية تسعى منذ 10 أعوام، لإكمال إنجاز المشروع، والذي اكتمل إنشاء الجسر الإنشائي فيه، وما بقي إلا عمل الرمبات، إلا أن هناك كيابل تابعة لجهات حكومية بحاجة لترحيل، وأيضا توجد خطوط الضغط العالي.