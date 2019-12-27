إحباط هروب مطلوب أمنياً بالتخفي تحت أقدام شقيقتيه عبر منفذ النويصيب

أحبط رجال الأمن بمنفذ النويصيب الكويتي عملية هروب أحد المطلوبين أمنياً بالتخفي داخل مركبة تحت أقدام اثنتين من شقيقاته.
وقال مصدر أمني إنه خلال قيام رجال الأمن في المنفذ بتدقيق ومراجعة إجراءات المسافرين، اشتبهوا في فتاتين كانتا داخل مركبة، وذلك بعد أن بدا الارتباك ظاهراً عليهما، ما دعا رجال الأمن لمطالبتهما بالترجل من المركبة.
وأضاف أنه بعد نزولهما عُثر على شاب كان متوارياً عن الأنظار بداخلها، مبيناً وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية أنه بالتحقق من هويته تبين أنه شقيق الفتاتين وأنه مطلوب أمنياً في عدة قضايا وصادر بحقه منع من السفر.
وأبان أن الفتاتين أفادتا خلال التحقيق معهما بأنهما كانتا تحاولان إخراجه من الكويت بمساعدة قريبهما الذي كان يقود السيارة، لافتاً إلى أنه سُجلت بحقهما قضية تمكين متهم من الهرب وتمت إحالتهما إلى التحقيق.