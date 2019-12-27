ما مدى خطورة نقص الحديد وما هي أسبابه وأعراضه وطرق علاجه؟

يعود نقص الحديد في الجسم لعدد من الأسباب أهمها التغذية غير السليمة، بجانب الإصابة ببعض الأمراض المصحوبة بنزيف مزمن، وسوء امتصاص الحديد بسبب قلة إنتاج العصارة الهضمية أو بسبب تناول بعض الأدوية.
ويشدد الأطباء على ضرورة مواجهة نقص الحديد في الدَم بحسم شديد لأهميته الغذائية والصحية، كونه يعلب دوراً محورياً في بناء الجسم والتطور العصبي، ويشترك في عدد من عمليات الأيض، مشيرين إلى أن نقص الحديد يعد أكثر أنواع نقص التغذية شيوعاً في العالم، خاصة لدى المراهقين والفتيات في سن الإنجاب والحوامل.
وتتمثل أعراض نقص الحديد في الجسم في: شحوب الوجه وجفاف البشرة، وتساقط الشعر، وتقصف الأظافر، وتشقق زوايا الفم، والتعب المستمر، وقلة التركيز، والضعف العام، واختلال التحكم في درجة حرارة الجسم.
وينصح الأطباء لمواجهة نقص الحديد بتناول اللحوم الحمراء ومنتجات القمح والسبانخ، والعدس، ورقائق الشوفان، محذرين من تعاطي المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب. وفق “أخبار 24”.