بالفيديو.. حارس مرمى الحزم: أحد أفراد الطاقم الفني للهلال سبّني بأمي وسب زملائي

اتهم حارس مرمى نادي الحزم، الجزائري مليك عسلة، أحد أفراد الطاقم الفني لنادي الهلال بسبه بأمه عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين أمس (الخميس) ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وقال عسلة في تصريحات عقب المباراة للقنوات “الرياضية”، إنه كان يستعد للعب إحدى الكرات فوجد أحد أفراد الطاقم الهلالي يسبه، مشيراً إلى أنه كان يسبّ اللاعبين أيضاً أثناء مجريات المباراة، وهذا ما تسبب في غضبه، وأنه تحدث مع حكم المباراة حول تلك الواقعة.
يذكر أن مباراة الهلال والحزم ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري، انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين لهدف لكل منهما. وفق “أخبار 24”.
مالك عسلة – لاعب #الحزم:
التعادل بطعم الخسارة.. كان يمدينا نأخذ الثلاث نقاط.. وأحد أفراد طاقم #الهلال “سب أمي” وهذا سبب غضبي.
#الهلال_الحزم_الدوري pic.twitter.com/9YtgeeqK5g
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 26, 2019