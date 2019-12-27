نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > شاهد.. مشادات بين لاعبي الهلال والحزم عقب مباراة الفريقين.. والأمن يتدخل
27/12/2019   11:55 ص

شاهد.. مشادات بين لاعبي الهلال والحزم عقب مباراة الفريقين.. والأمن يتدخل

+ = -
1184

دخل بعض لاعبي فريقي الهلال والحزم في مشادات حادة كادت تتطور إلى اشتباكات، عقب نهاية مباراتهما أمس (الخميس) في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وبدأت الواقعة مع دخول المحترف الإيطالي في صفوف الهلال سباستيان جوفينكو في نقاش حاد مع لاعب فريق الحزم عبدالعزيز الناشي، بعد تدخل مشترك في الثواني الأخيرة من المباراة، قبل أن يتطور الأمر بينهما ويتدخل الحكم وبعض اللاعبين لإنهاء الأزمة.

فيما نشبت مشادات أخرى بين الطاقمين الفنيين ولاعبي الفريقين بعد المباراة، ما استدعى تدخل أفراد من الأمن للسيطرة على الموقف.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المباراة انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليخسر الهلال نقطتين في سباق الصدارة، ورفع الحزم رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ 15، فيما احتل الهلال المركز الخامس برصيد 21 نقطة ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

شاهد.. مشادات بين لاعبي الهلال والحزم عقب مباراة الفريقين.. والأمن يتدخل

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885080515.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.