شاهد.. مشادات بين لاعبي الهلال والحزم عقب مباراة الفريقين.. والأمن يتدخل

دخل بعض لاعبي فريقي الهلال والحزم في مشادات حادة كادت تتطور إلى اشتباكات، عقب نهاية مباراتهما أمس (الخميس) في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وبدأت الواقعة مع دخول المحترف الإيطالي في صفوف الهلال سباستيان جوفينكو في نقاش حاد مع لاعب فريق الحزم عبدالعزيز الناشي، بعد تدخل مشترك في الثواني الأخيرة من المباراة، قبل أن يتطور الأمر بينهما ويتدخل الحكم وبعض اللاعبين لإنهاء الأزمة.
فيما نشبت مشادات أخرى بين الطاقمين الفنيين ولاعبي الفريقين بعد المباراة، ما استدعى تدخل أفراد من الأمن للسيطرة على الموقف.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المباراة انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليخسر الهلال نقطتين في سباق الصدارة، ورفع الحزم رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ 15، فيما احتل الهلال المركز الخامس برصيد 21 نقطة ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.
مشادة بين لاعب #الهلال “جيوفينكو” ولاعب #الحزم “عبدالعزيز الناشي” بعد نهاية المباراة#الحزم_الهلال pic.twitter.com/Nf5tciephB
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 26, 2019