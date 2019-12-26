زار الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة سجن بريمان في جدة، حيث تفقد مركز “ثقة” داخل السجن، وشاهد عرضاً مرئياً عن خدماته المقدمة للنزلاء.
وتجول أمير مكة بالنيابة في مرافق المركز الذي يحوي صالة أنشطة ومعامل للحاسب الآلي والرسم وسكن المستفيدين من النزلاء، بالإضافة إلى مقر مصنع جمجوم للأدوية الطبية الذي يقدم خدمات تدريبية للمستفيدين أثناء إقامتهم بالمركز.
كما زار مقر البيت العائلي واطلع على ما يقدمه من خدمات للمستفيدين وأسرهم أثناء زيارة ذويهم التي تتم في أجواء عائلية خاصة، كما تضمنت الجولة فندق دار الضيافة.
وفق “أخبار 24”.