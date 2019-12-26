“شركة المياه” تُطلب من مستفيدي 4 مناطق معرفة رقم الحساب الجديد للفواتير بعد تغييره

أعلنت شركة المياه الوطنية عن الوصول للمحطة الأخيرة في رحلة التحول الرقمي، حيث طلبت من المشتركين في 4 مناطق معرفة رقم الحساب الجديد للفواتير بعد تغييره.
وأوضحت الشركة عبر حسابها على تويتر أنه تم تغيير أرقام حسابات العقارات، لعملاء الشركة في 4 مناطق هي: القصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وأنه لمعرفة رقم الحساب الجديد لفواتير عقاراتهم، يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.
كما أرفقت الشركة مقطع فيديو توضيحياً عن كيفية الاستعلام عن رقم الحساب الجديد، حتى يستخدمه المشتركون مستقبلاً.
وصلنا للمحطة الأخيرة في رحلة التحول الرقمي بانضمام عملائنا في مناطق (القصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية) إلى خدماتنا الإلكترونية، وتم تغيير أرقام حسابات العقارات، ولمعرفة رقم الحساب الجديد لفواتير عقاراتكم يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة. #خليناها_الكترونية pic.twitter.com/T64osqi39D
— شركة المياه الوطنية (@nwc_media) December 25, 2019
وفق “أخبار 24”.