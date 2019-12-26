أعلنت أمانة محافظة جدة اليوم الخميس، عن استئنافها تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال إزالة العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الشوارع في أحياء “غليل” و”بترومين” للمباني التي تم الانتهاء من إجراءات تعويض ملاكها.
وباشرت أمانة جدة أعمال إزالة جميع العقارات التي تم الانتهاء من إجراءاتها لصالح مشروع التطوير لتنفيذ 8 شوارع رئيسية، تمهيداً لإزالة العوائق الفنية لتوسعة الشوارع.
ويستهدف المشروع خلخلة تركيبة الأحياء العشوائية والمساهمة في وصول الخدمات بشكل أفضل، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي انتهت بتعويض وإزالة 83 عقاراً.
وفق “أخبار 24”.