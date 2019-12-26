بالفيديو.. مواطنة تعمل في “فود ترك”: الدخل ممتاز جدا.. وأخرى: نلتقي مستقبلاً في مطعمي الخاص

قالت مواطنات تعملن في مجال الغذاء إنهن بدأن عملهن من البيت، وشجعهن على ذلك صديقاتهن اللائي أحببن الوجبات، حتى تحول عملهن إلى مجال أكبر في عربات “فود ترك”، ويطمحن إلى افتتاح مطعم خاص بهن.
وأوضحت إحداهن خلال حديثها مع قناة الإخبارية أن بدايتها كانت مع صديقاتها اللائي ساعدنها بتداول وجباتها مع أصدقائهن وزملائهن في العمل من المعلمات وفي المستشفيات، ومن هنا اتسع مجال عملها، حتى صارت تنجز المطلوب للحفلات والبوفيهات الصغيرة.
وأضافت أنها تشاركت مع صديقة لها وبدأن في العمل في عربات “فود ترك”، وقالت إنه يدر عليها دخلاً ممتازاً جداً، فيما أكدت صديقتها أن الإقبال كان كبيراً وغير متوقع، ومع دعم الأهل صارت الأمور بشكل طيب، وتمنت أخرى أن يكون اللقاء القادم معها في المطعم الخاص بها. وفق “أخبار 24”.
فيديو | عربات “الفود ترك” تتيح فرص عمل عديدة للفتيات#الإخبارية pic.twitter.com/8qLCDzOBtl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2019