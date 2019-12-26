“هيئة السياحة” تدرّب سائقي الأجرة بمطار الملك خالد الدولي

أطلقت شركة مطارات الرياض، اليوم الخميس، أولى الدورات التدريبية لسائقي سيارة الأجرة بمطار الملك خالد الدولي، ضمن برنامج “إثراء تجربة الزائر”.
وتأتي الدورات التدريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للنقل، حيث أظهر مقطع فيديو بثّته مطارات الرياض جانباً من المحاضرات التي تستهدف السائقين.
ويهدف برنامج “إثراء تجربة الزائر” إلى الارتقاء وتحسين مستوى الوعي المجتمعي بالتعامل مع زوار المطار، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
#مطارات_الرياض بالتعاون مع @scthKSA و @saudiPTA تطلق اليوم أولى الدورات التدريبية لسائقي سيارة الأجرة بـ #مطار_الملك_خالد _الدولي ضمن برنامج #اثراء_تجربة_الزائر pic.twitter.com/37xB8d4GIB
— مطارات الرياض (@riyadhairports) December 26, 2019
وفق “أخبار 24”.