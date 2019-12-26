تركيا تضع إجراءات إضافية للسعوديين للحصول على تأشيرة الدخول لأرضيها

وضعت السلطات التركية المزيد من الإجراءات للحصول على تأشيرة دخول السياح السعوديين إليها، بعد أن كانوا يحصلون على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات، أو عن طريق موقع خاص بالتأشيرات الإلكترونية التركية.
وأوضحت في تعميم أن الإجراءات الجديدة التي من المقرر أن يبدأ العمل بها بداية من يناير 2020، تتطلب أن يتقدم السعوديون الراغبون في الدخول لتركيا بالطلب عبر موقع إلكتروني “خاص بالسفارة”.
يُذكر أن قرار السلطات التركية يأتي في وقت تراجعت فيه نسبة السياح السعوديين إلى تركيا بنسبة 23.32%، حيث وصل إلى منافذ الدخول التركية 519.947 سعودياً في الفترة من يناير- أكتوبر 2019م، فيما وصل 687.113 سعودياً في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تكرار حوادث استهداف السعوديين هناك.وفق “أخبار 24”.