الجوازات تُعلن نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي على رتبة “جندي”

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائي على رتبة “جندي”.
وأكّدت على أهمية حضور المقبولات لمقر المقابلة الشخصية في مدينة الرياض، بمقر معهد الجوازات الجديد على طريق الدمام السريع بالوقت المحدد لكل طالبة.
كما شدّدت الإدارة على ضرورة تقيّد المقبولات مبدئياً بالموعد المحدد من خلال نتيجة القبول وإحضار المتطلبات، حيث سيكون هناك دورة عسكرية لمدة 4 أشهر في حال القبول النهائي بمركز التدريب النسائي للجوازات بالرياض. وفق “أخبار 24”.
ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa .