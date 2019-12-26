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أخبار محلية > “نيوم” تفتح باب التقديم على برنامج الابتعاث الداخلي أول يناير ‏المقبل
26/12/2019   5:36 م

“نيوم” تفتح باب التقديم على برنامج الابتعاث الداخلي أول يناير ‏المقبل

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قررت شركة “نيوم”، فتح باب التقديم للدفعة الأولى على ‏برنامجها للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف في الأول من شهر ‏يناير 2020.‏

و أطلقت الشركة برنامجها أول أمس، بالشراكة مع جامعة الأمير ‏مقرن وبإشراف مباشر من جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان‎ ‎‎(EHL) ‎في سويسرا، موضحة أن التقديم سيكون عبر موقع إلكتروني خاص، ‏مشيرةً إلى أن التسجيل في البرنامج سيستمر حتى يوم 18 من ‏يناير المقبل، وستعلن شروطه للمتقدمين مع إطلاق الموقع‎.

وبيّن مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة “نيوم”، محمد بن ‏عطا الله التويجري، أن البرنامج سيوفر منحاً دراسية لـ250 طالباً ‏وطالبة من منطقتي تبوك ونيوم في تخصص إدارة الضيافة ‏العالمية بمراحله التعليمية المختلفة على مدى السنوات الثلاثة ‏المقبلة. ‏

وأضاف: البرنامج مصمم لأبناء المجتمع المحلي من كلا ‏الجنسين، وسيشمل هذا العام طلاب مرحلة البكالوريوس على أن ‏تكون إضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع‎. وفق “أخبار 24”.

“نيوم” تفتح باب التقديم على برنامج الابتعاث الداخلي أول يناير ‏المقبل

أخبار محلية
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