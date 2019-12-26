“نيوم” تفتح باب التقديم على برنامج الابتعاث الداخلي أول يناير ‏المقبل

قررت شركة “نيوم”، فتح باب التقديم للدفعة الأولى على برنامجها للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف في الأول من شهر يناير 2020.
و أطلقت الشركة برنامجها أول أمس، بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن وبإشراف مباشر من جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، موضحة أن التقديم سيكون عبر موقع إلكتروني خاص، مشيرةً إلى أن التسجيل في البرنامج سيستمر حتى يوم 18 من يناير المقبل، وستعلن شروطه للمتقدمين مع إطلاق الموقع.
وبيّن مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة “نيوم”، محمد بن عطا الله التويجري، أن البرنامج سيوفر منحاً دراسية لـ250 طالباً وطالبة من منطقتي تبوك ونيوم في تخصص إدارة الضيافة العالمية بمراحله التعليمية المختلفة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.
وأضاف: البرنامج مصمم لأبناء المجتمع المحلي من كلا الجنسين، وسيشمل هذا العام طلاب مرحلة البكالوريوس على أن تكون إضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع. وفق “أخبار 24”.