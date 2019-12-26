توفر خصومات للمتقاعدين.. توقيع مذكرة تفاهم بين “التقاعد” وإحدى شركات تأمين السيارات

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التأمين التعاوني لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال التأمين على المركبات.
وتوفر مذكرة التفاهم خصماً بنسبة 15% على تأمين المركبات للتأمين ضد الغير والتأمين الشامل للمتقاعدين، والمستحقين للمعاش التقاعدي بعد وفاة المتقاعد.
وقال مساعد المحافظ للشؤون التأمينية إن المذكرة تم إبرامها مع شركة ولاء للتأمين التعاوني، وذلك ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم، تحقيقاً لاستراتيجية المؤسسة 2022. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مؤسسة التقاعد تتعاون مع أكثر من 380 جهة حكومية وخاصة في عدد من المجالات كالطب والصحة، والتدريب والتعليم، والفنادق والترفيه، وتأجير السيارات والتسوق، والتمويل وغير ذلك.