وقعت الشركة السعودية للكهرباء، مع الشركة المصرية لنقل ‏الكهرباء عقد تقديم خدمات استشارية وعمل المواصفات الفنية ‏لتركيب نظام المعوضات الديناميكية في محطة العوينات بمصر، ‏ومحطتي دنقلا ومروي بالسودان.‏

وزار وفد الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عددًا من محطات ‏المعوضات الديناميكية للقدرة غير الفاعلة، التابعة للشركة ‏السعودية للكهرباء في ثلاثة مواقع مختلفة، في جدة والمدينة ‏المنورة للتعرف على عمليات الصيانة والتحكم الخاصة ‏بالمعوضات الديناميكية.‏

و أثنى الوفد المصري في ختام الزيارة على حفاوة الاستقبال ‏والتنظيم وأبدوا إعجابهم بالإمكانات والتقنيات المتقدمة المزودة ‏بها شبكة نقل الكهرباء والخبرات الفنية المتقدمة بالشركة ‏السعودية للكهرباء‎.

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وفق “أخبار 24”.