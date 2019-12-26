وقعت الشركة السعودية للكهرباء، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد تقديم خدمات استشارية وعمل المواصفات الفنية لتركيب نظام المعوضات الديناميكية في محطة العوينات بمصر، ومحطتي دنقلا ومروي بالسودان.
وزار وفد الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عددًا من محطات المعوضات الديناميكية للقدرة غير الفاعلة، التابعة للشركة السعودية للكهرباء في ثلاثة مواقع مختلفة، في جدة والمدينة المنورة للتعرف على عمليات الصيانة والتحكم الخاصة بالمعوضات الديناميكية.
و أثنى الوفد المصري في ختام الزيارة على حفاوة الاستقبال والتنظيم وأبدوا إعجابهم بالإمكانات والتقنيات المتقدمة المزودة بها شبكة نقل الكهرباء والخبرات الفنية المتقدمة بالشركة السعودية للكهرباء.
وفق “أخبار 24”.