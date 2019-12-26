إمارة جازان تنفي الرسائل المتداولة حول استقبالها لطلبات التوظيف

نفت إمارة منطقة جازان اليوم الخميس صحة الرسائل المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول استقبال إمارة المنطقة لطلبات التوظيف.
أوضح المتحدث الرسمي المكلف باسم الإمارة، عادل بن أحمد الزائري، أن هذه الرسائل المجهولة تحمل في طياتها معلومات مغلوطة للتغرير بالمواطنين والمواطنات.
وأشار الزائري، إلى تأكيد الإمارة إلى أنه لا علاقة لها بمثل هذه الأمور والرسائل المتداولة التي تحكمها إجراءات نظامية. وفق “أخبار 24”.
ودعت الإمارة الراغبين في الحصول على الوظائف التقدم مباشرة بطلباتهم للجهات المختصة المتمثلة في وزارة الخدمة المدنية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حال وجود إعلان رسمي من الجهات المختصة.