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أخبار المناطق > إمارة جازان تنفي الرسائل المتداولة حول استقبالها لطلبات التوظيف
26/12/2019   5:34 م

إمارة جازان تنفي الرسائل المتداولة حول استقبالها لطلبات التوظيف

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نفت إمارة منطقة جازان اليوم الخميس صحة الرسائل المتداولة ‏على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول استقبال إمارة المنطقة ‏لطلبات التوظيف.‏

أوضح المتحدث الرسمي المكلف باسم الإمارة، عادل بن أحمد ‏الزائري، أن هذه الرسائل المجهولة تحمل في طياتها معلومات ‏مغلوطة للتغرير بالمواطنين والمواطنات.‏

وأشار الزائري، إلى تأكيد الإمارة إلى أنه لا علاقة لها بمثل هذه الأمور والرسائل المتداولة التي تحكمها إجراءات نظامية. وفق “أخبار 24”.

ودعت الإمارة الراغبين في الحصول على الوظائف التقدم ‏مباشرة بطلباتهم للجهات المختصة المتمثلة في وزارة الخدمة ‏المدنية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وفرع وزارة ‏العمل والتنمية الاجتماعية، حال وجود إعلان رسمي من الجهات ‏المختصة.‏

إمارة جازان تنفي الرسائل المتداولة حول استقبالها لطلبات التوظيف

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