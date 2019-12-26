“التحالف” يُحيل نتائج إحدى عملياته بصعدة إلى فريق تقييم الحوادث للنظر في احتمالية وقوع خسائر عرضية

أحالت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمناطق العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر في احتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات العمليات المنفذة أمس الأول الثلاثاء 24 ديسمبر 2019م.
وأضاف أنه بناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وما تم إيضاحه من القوات الأرضية التابعة لقوات التحالف أثناء الاشتباك مع قوات معادية متسللة باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف تجمعات لعناصر تابعة للمليشيات الحوثية المقاتلة بمحافظة (صعدة/ مديرية منبه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك. وفق “أخبار 24”.
وأكد العقيد المالكي التزام قيادة التحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية، وذلك لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.