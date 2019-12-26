نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التحالف” يُحيل نتائج إحدى عملياته بصعدة إلى فريق تقييم الحوادث للنظر في احتمالية وقوع خسائر عرضية
26/12/2019   5:33 م

“التحالف” يُحيل نتائج إحدى عملياته بصعدة إلى فريق تقييم الحوادث للنظر في احتمالية وقوع خسائر عرضية

+ = -
1015

أحالت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمناطق العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر في احتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات العمليات المنفذة أمس الأول الثلاثاء 24 ديسمبر 2019م.

وأضاف أنه بناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وما تم إيضاحه من القوات الأرضية التابعة لقوات التحالف أثناء الاشتباك مع قوات معادية متسللة باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف تجمعات لعناصر تابعة للمليشيات الحوثية المقاتلة بمحافظة (صعدة/ مديرية منبه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك. وفق “أخبار 24”.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة التحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية، وذلك لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

“التحالف” يُحيل نتائج إحدى عملياته بصعدة إلى فريق تقييم الحوادث للنظر في احتمالية وقوع خسائر عرضية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885080448.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.