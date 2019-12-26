داهمت فرق من عدة جهات حكومية شقة في أحد أحياء الرياض تستخدمها عمالة مخالفة كوكر لممارسة الغش التجاري بإعادة تعبئة بعض المنتجات الفاسدة وتزوير تواريخ إنتاجها.
ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم، مقطع فيديو يظهر وجود أعداد كبيرة من أطباق البيض جرى إعادة تعبئتها في كراتين جديدة بغرض توزيعها في الأسواق، كما تم ضبط عدد من العمالة داخل الموقع.
وأوضح مصور الفيديو أنه يتم إحضار المنتجات الغذائية الفاسدة من أسواق الرياض ومن مدن ومناطق أخرى حيث تقوم العمالة المخالفة بإعادة تعبئتها وتغيير هويتها وتواريخ إنتاجها، ومن ثم إعادة ضخها مرة أخرى إلى الأسواق.
وأبان أن حملة الضبط نفذتها فرق من وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل، وصحة البيئة، وقوة الضبط الميداني، وشرطة الرياض، وبلدية الملز.
وفق”أخبار 24″.