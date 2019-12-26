التقديم لها الأحد المقبل.. طرح وظائف شاغرة برتبة “جندي” في قوات الطوارئ الخاصة

أعلنت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة لرتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يعادلها.
وأبانت أن استقبال طلبات القبول يكون من يوم الأحد 3 جمادى الأولى 1441 هـ ويستمر لمدة 5 أيام، عن طريق بوابة “أبشر التوظيف”.
واشترطت أن يكون المتقدم لائقا طبياً للخدمة العسكرية، ولا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد على 30 عاماً، وألّا يقل طوله عن 170 سم، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، إلى جانب عدد من الشروط الأخرى يمكن الاطلاع عليها من خلال بوابة “أبشر التوظيف“.
وأبانت أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة، ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه. وفق “أخبار 24”.