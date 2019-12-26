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26/12/2019   5:31 م

باستثناء الصحية.. فتح التحويل الإلكتروني بين الكليات بجامعة الحدود الشمالية

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قررت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية، فتح ‏خدمة التحويل الإلكتروني بين الكليات للطلاب والطالبات عبر ‏الخدمة الذاتية بدءاً من تاريخ 11 / 5 / 1441هـ للعام الحالي ‏ولمدة ثلاثة أيام باستثناء الكليات الصحية‎.

وحددت العمادة لقبول التحويل الداخلي عددًا من الاشتراطات‏، منها أن يكون الطالب قد أمضى فصلاً دراسياً على الأقل في ‏الكلية التي يرغب في التحويل منها، ولا يقل عدد الوحدات الدراسية ‏التي اجتازها الطالب عن 12 وحدة معتمدة.‏

واشترطت كذلك ألا يكون الطالب منقطعاً أو مؤجلاً أو معتذراً ‏عن الدراسة التي يرغب في التحويل منها، إلى جانب توفر مقاعد ‏شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها وغيرها من الشروط ‏المعلنة‎ .‎وفق “أخبار 24”.

باستثناء الصحية.. فتح التحويل الإلكتروني بين الكليات بجامعة الحدود الشمالية

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