باستثناء الصحية.. فتح التحويل الإلكتروني بين الكليات بجامعة الحدود الشمالية

قررت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية، فتح خدمة التحويل الإلكتروني بين الكليات للطلاب والطالبات عبر الخدمة الذاتية بدءاً من تاريخ 11 / 5 / 1441هـ للعام الحالي ولمدة ثلاثة أيام باستثناء الكليات الصحية.
وحددت العمادة لقبول التحويل الداخلي عددًا من الاشتراطات، منها أن يكون الطالب قد أمضى فصلاً دراسياً على الأقل في الكلية التي يرغب في التحويل منها، ولا يقل عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها الطالب عن 12 وحدة معتمدة.
واشترطت كذلك ألا يكون الطالب منقطعاً أو مؤجلاً أو معتذراً عن الدراسة التي يرغب في التحويل منها، إلى جانب توفر مقاعد شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها وغيرها من الشروط المعلنة .وفق “أخبار 24”.