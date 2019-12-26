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أخبار الخرج > في انجاز طبي لمستشفى الدلم.. إنقاذ ساق متفتتة لشاب
26/12/2019   5:32 م

في انجاز طبي لمستشفى الدلم.. إنقاذ ساق متفتتة لشاب

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الخرج اليوم – سعد الذياب :

تمكن قسم العظام في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم من إنقاذ ساق شاب وصل لقسم الإسعاف يعاني من كسر مضاعف و تفتت تام لعظمة الساق.

في التفاصيل ما ذكره الدكتور أحمد سالم رئيس قسم العظام حين وصول الشاب ع.ع.س ( 15 عام) لقسم الطوارئ يوم الثلاثاء السابع و العشرين ربيع الثاني،١٤٤١ه و الذي كان يعاني من كسر مضاعف مع  تفتت  بعظام الساق الأيسر ، حيث جرى التعامل مع الحالة بتركيب الدعامات للكسر و عمل الإسعافات الأولية المتبعة في مثل هذه الحالات ، ثم أحيل  لقسم التنويم بقسم العظام الداخلي و تم تجهيزه لعمل عملية كبرى مفتوحة و تثبيت  داخلى بشرائح ومسامير معدنيه لعظمة الساق المكسورة تكللت بالنجاح بفصل الله.

من جهته قدم سعادة  الدكتور ابراهيم الدخيني مدير المستشفى شكره للدكتور أحمد سالم أخصائي العظام الذي أجرى العملية و للدكتورة : نرمين خفاجة أخصائية التخدير  و قال لاشك أن هذا يعتبر إنجاز يسجل للمستشفى. كما قدم تهانيه للمصاب و لأسرته متمنيا السلامة للجميع.

في انجاز طبي لمستشفى الدلم.. إنقاذ ساق متفتتة لشاب

أخبار الخرج
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