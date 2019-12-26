مدرب الأهلي يجهز السومة وبلايلي لمواجهة الشباب

اعتمد السويسري كريستيان غروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم على الثلاثي عمر السومة المهاجم الدولي السوري، ويوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري، وزميله محمد خبراني لاعب خط الدفاع العائد من الإصابة في تحضيراته الأخيرة استعداداً لمواجهة الشباب، السبت المقبل، في الرياض ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في إشارة واضحة لدخول بعض الأسماء العائدة من الإصابة ضمن القائمة الأساسية التي سيدفع بها مدرب الأهلي في اللقاء، أو الاحتفاظ بهم ضمن قائمة البدلاء، تحسباً للاستعانة بهم حسب مجريات المواجهة، وستتضح الصورة بشكل كبير من خلال الحصة التدريبية الرئيسية التي سيجريها الجهاز الفني للاعبين، مساء اليوم (الخميس)، على ملعبه، بينما تأكدت عودة اللاعب سعيد المولد الظهير الأيمن للفريق ضمن القائمة الأساسية، بعد أن غاب عن مباراة ضمك الماضية، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية مائة في المائة، وتحضيره للمواجهات المقبلة بشكل أفضل، بعد أن اعتمد عليه مدرب الفريق بشكل كبير في التدريبات الماضية، رغبة في تعزيز الجوانب الدفاعية في الجهة اليمنى.
من جهة أخرى، أبدى عدد كبير من الأهلاويين ارتياحهم بعد إعلان إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ بشكل رسمي عن تحديد موعد الجمعية العمومية غير العادية، التي ستعقد، الاثنين المقبل، بصالة الأمير بدر بن سعد بمقر النادي على أمل انتهاء حالة الانقسام الواضحة بين عدد من شرفيي النادي الذهبيين، وهم الأمير منصور بن مشعل، والأمير نواف بن عبد العزيز بن تركي، والدكتور ياسر محروس، ورئيس مجلس إدارة النادي، إما بالوصول لنقطة التقاء وتوافق على الملاحظات والمخالفات المسجلة على إدارة النادي، حسب ما أعلنه شرفي النادي الأمير منصور بن مشعل في وقت سابق، أو تنحية أحد الطرفين باتباع الأنظمة، وحسب ما تنص عليه اللائحة الخاصة بالأندية الرياضية. وفق “أخبار 24”.
من جهة ثانية، أغلق السويسري كريستيان غروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم التدريبات اليومية أمام وسائل الإعلام والجماهير، تحضيراً للقاء الشباب رغبة في تركيز اللاعبين على العمل الفني المطلوب في المواجهة، وفرض السرية على التحضيرات الأخيرة، وستستمر التدريبات مغلقة حتى موعد مغادرة الفريق إلى الرياض، مساء يوم غد (الجمعة)، وشهدت الحصة التدريبية مساء أمس مشاركة الثلاثي عمر السومة ويوسف بلايلي ومحمد خبراني العائدين من الإصابة بفعالية تامة في التدريبات الجماعية.