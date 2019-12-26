المالك: إدارة السويكت تعمل بلا ضوضاء

أكد سلمان المالك عضو شرف نادي النصر، أن التعاقد مع ثلاثي نادي التسامح فهد الزبيدي “مهاجم”، ومتعب المالكي “ظهير أيسر”، وإبراهيم المهداوي “وسط”، هو لدعم الفئات السنية في الفترة الحالية ليكونوا ركيزة في الفريق الأول خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وقال “لا بد أن نركز على الفئات السنية في الفترة الحالية، لأنها الركيزة الأساسية للفريق الأول، وأنا وأعضاء الشرف ندعم بما نستطيع، وبإذن الله لن يتوقف الدعم”.
وأضاف “الإدارة تعمل بدون (شوشرة) أو ضوضاء فوضع الفريق ممتاز في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهو المتصدر حتى الآن ومتأهل لدور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين وأمامه استحقاق مهم أمام التعاون في كأس السوبر، لذلك جميعنا نثق بها ونثق بحرصها وقدرتها على إدارة النادي”. وفق “الرياضية”.
فنيا، منح المدرب البرتغالي فيتوريا اللاعبين راحة أمس على أن يعودوا اليوم استعدادا للقاء الفيحاء السبت المقبل في المجمعة ضمن الجولة الـ 13.