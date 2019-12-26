المعيوف يحسم موقفه من التجديد للهلال

حسم عبد الله المعيوف موقفه من مسألة تجديد عقده مع النادي، والذي سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2020.
وشدد المعيوف على اتفاقه مع الإدارة الهلالية على تجديد عقده وعدم وجود أي خلاف، مشيرا إلى كونه ابن النادي وليس لديه مشكلة بالبقاء رفقة الزعيم لعشر سنوات قادمة.
وقال المعيوف في تصريحات تلفزيونية: “جاهزون لمباراة الغد أمام الحزم، وسنقدم كل ما في وسعنا، والأهم بالنسبة لنا حصد الثلاث نقاط، وسنكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله”.
وأضاف: “نعم، الفريق دخل في دائرة الإرهاق والتعب نظير ضغط المباريات المحلية والدولية، ولدينا أربعة لاعبين تقريبا سيغيبون عن مباراة الحزم، ولكن اللاعبين الموجودين قادرون على تقديم الأفضل وتحقيق المطلوب وإسعاد الجماهير الهلالية الكبيرة”. وفق “كووورة”.
وختم: “أنا ابن النادي، واتفقت مع الإدارة الهلالية على تجديد عقدي وما تبقى هو تحديد المدة فقط، ولن أختلف معهم في أي شيء، ولا مشكلة لدي بالبقاء لـ 10 سنوات بالهلال”