رشيدي الأنصار أول صفقات الوحدة الشتوية

دخلت إدارة نادي الوحدة، سباق سوق انتقالات اللاعبين للفترة الشتوية مبكراً؛ بالتوقيع مع المدافع نور الرشيدي لمدة 3 أعوام بشراء المدة المتبقية من عقده مع ناديه السابق الأنصار، الأربعاء.
وسبق أن تم اختيار الرشيدي للمنتخب السعودي الأولمبي نظير مايتمتع به اللاعب من إمكانيات كبيرة.
وقدم قدم المهندس توفيق تونسي ممثل إدارة نادي الوحدة خالص الشكر والتقدير لإدارة نادي الأنصار، برئاسة سالم الجهني على تعاملها الاحترافي، وحسن استقبالها ، وتقديمها درع نادي الأنصار إلى ناديه. وفق “الرياضية”.
وكان اللاعب قد جدد عقده مع الأنصار في أغسطس 2018 الماضي لمدة 3 أعوام.