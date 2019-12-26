النصر وفيتوريا يؤجلان التجديد

أجّل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بالاتفاق مع إدارة ناديه، موضوع تجديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك لانشغاله في منافسات الموسم.
وكشفت مصادر خاصة، عن أن إدارة النادي العاصمي قدمت عرضاً رسمياً لفيتوريا، في معسكر الفريق في البرتغال، وطلب تأجيله إلى نهاية الموسم.
وأوضح لـ “الرياضية” مصدر مقرب من المدرب البرتغالي، أن ما يُتداول حول تجديد عقد روي لمدة موسم واحد غير صحيح، ولم يتم حتى الآن أي شيء.
وعن طلبات فيتوريا أضاف: “لم يطلب الكثير بل المعقول، إضافة إلى تأمين عائلته الصحي ودراستهم”.
وتابع: “روي يفكر حاليا بشكل كامل في تحقيق أهداف الموسم، وهي بطولة السوبر المقبلة، إضافة إلى المحافظة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين”. مشيراً إلى أن المدرب لم يناقش مع الإدارة أي ملفات تخص الأجانب أو الصفقات المستقبلية محلياً وأجنبياً.