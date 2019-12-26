بالصور.. “الثقفي” يلتقي بالسيدة الإندونيسية التي انقطع تواصلها مع ابنتها السعودية لـ20 عاما

استقبل سفير المملكة بجاكارتا عصام الثقفي اليوم الخميس والدة المواطنة السعودية التي كان قد انقطع تواصلها مع ابنتها لنحو عقدين من الزمان.
وأكد السفير الثقفي أنه سيبذل جهده لضمان لقاء المواطنة السعودية بوالدتها الإندونيسية في أقرب وقت ممكن.
وقدم السفير للأم جهاز هاتف ذكي كهدية من السفارة لأجل تواصلها بصورة أكبر مع ابنتها خلال الفترة المقبلة لحين لقائهما معاً.
وكان السفير أوضح في وقت سابق أن السفارة تلقت رسالة إلكترونية من مواطنة تبحث عن والدتها التي غادرت المملكة إلى إندونيسيا منذ 20 عاماً بعد وفاة زوجها، مبيناً أنه بالاستعانة بأوراق المواطنة ووثائق السفارة وُجد إثبات زواج والد الفتاة بوالدتها الإندونيسية، وهو موثق من الدولتين.
وأضاف أنه بعد التوصل للأم تم ترتيب لقاء عبر “سكايب” مع ابنتها، مبيناً أنه كان لقاء مؤثراً للغاية.
وأبان أن الأم كانت قد تزوجت من والد الفتاة وانتقلت معه إلى المملكة وعاشت معه بها لنحو 3 سنوات وأنجبت البنت، غير أن الزوج توفي، ووجدت الزوجة صعوبة في البقاء، فعادت إلى بلادها، ومنذ ذلك الحين انقطعت صلتها بابنتها.
وفق “أخبار 24”.