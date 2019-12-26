“الحصيني”: هذه توقعات طقس نهاية الأسبوع والسبت أفضل يوم للتنزه

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبد العزيز الحصيني، أن يكون طقس إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس إلى ما بعد غدٍ السبت معتدلاً نهارًا، بارداً ليلًا على مدن الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية، ويميل للحرارة نهارًا، ولطيفاً ليلًا، في مناطق مكة والساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر.
ونصح في عدة تغريدات عبر حسابه على تويتر، سكان الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية بحاجتهم إلى خيمة وملابس شتوية ثقيلة، أما الرياح فتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم نهاراً، ومتوسطة إلى قوية اليوم الخميس على الشمالية، والجوف وتبوك، وخفيفة إلى متوسطة على مكة وجدة وحائل وشمال المدينة وغرب القصيم.
وبخصوص طقس الجمعة، يتوقع هبوب رياح من متوسطة إلى قوية على الشمالية والجوف وتبوك، ورياح من خفيفة إلى متوسطة على حائل والقصيم والمدينة ومكة وشمال وغرب منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.
ولفت الحصيني إلى أن طقس السبت سيكون باردا ليلاً وباردا جداً خارج المدن على معظم مدن المملكة معتدلا نهاراً، وفي مكة والساحل من جدة إلى جازان يميل للحرارة نهاراً ومعتدلا ليلاً، مضيفا أنه أفضل يوم للتنزه، متوقعًا أمطارا أو مطرا ثلجيا على أقصى الشمالية ومرتفعات تبوك وجنوب غرب المملكة والشام وعمان.