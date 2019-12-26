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أخبار محلية > “الحصيني”: هذه توقعات طقس نهاية الأسبوع والسبت أفضل يوم للتنزه
26/12/2019   1:11 م

“الحصيني”: هذه توقعات طقس نهاية الأسبوع والسبت أفضل يوم للتنزه

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توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبد ‏العزيز الحصيني، أن يكون طقس إجازة نهاية الأسبوع من اليوم ‏الخميس إلى ما بعد غدٍ السبت معتدلاً نهارًا، بارداً ليلًا على مدن ‏الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية، ‏ويميل للحرارة نهارًا، ولطيفاً ليلًا، في مناطق مكة والساحل الغربي ‏والجنوبي من البحر الأحمر. ‏

ونصح في عدة تغريدات عبر حسابه على تويتر، سكان الوسطى ‏والشمالية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية بحاجتهم إلى ‏خيمة وملابس شتوية ثقيلة، أما الرياح فتكون خفيفة إلى متوسطة ‏على مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم نهاراً‏، ومتوسطة إلى قوية اليوم الخميس على الشمالية، والجوف ‏وتبوك، وخفيفة إلى متوسطة على مكة وجدة وحائل وشمال ‏المدينة وغرب القصيم.

وبخصوص طقس الجمعة، يتوقع هبوب رياح من متوسطة إلى ‏قوية على الشمالية والجوف وتبوك، ورياح من خفيفة إلى ‏متوسطة على حائل والقصيم والمدينة ومكة وشمال وغرب ‏منطقة الرياض.‏ وفق “أخبار 24”.

ولفت الحصيني إلى أن طقس السبت سيكون باردا ليلاً وباردا ‏جداً خارج المدن على معظم مدن المملكة معتدلا نهاراً، وفي مكة ‏والساحل من جدة إلى جازان يميل للحرارة نهاراً ومعتدلا ‏ليلاً، مضيفا أنه أفضل يوم للتنزه، متوقعًا أمطارا أو مطرا ثلجيا على ‏أقصى الشمالية ومرتفعات تبوك وجنوب غرب المملكة والشام ‏وعمان.

“الحصيني”: هذه توقعات طقس نهاية الأسبوع والسبت أفضل يوم للتنزه

أخبار محلية
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