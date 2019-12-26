“النقد” تدعو شركتي وكالة تأمين إلى سرعة تصحيح أوضاعهما تجنباً لسحب الترخيص

دعت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الخميس، شركتي وكالة تأمين لم تلتزما باستيفاء المتطلبات النظامية، إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعهما.
وأوضحت “ساما”، أن شركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني وشركة فرسان لوكالة التأمين المحدودة لم تلتزما باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط ولم تتجاوبا مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينهما المسجلة لديها.
ودعت “ساما”، الشركتين إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعهما خلال فترة لا تتجاوز 20 يومَ عمل من تاريخ هذا الإعلان، مبينةً أنه في حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة؛ فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن من له شكوى تجاه هاتين الشركتين سواء من المؤمَّن لهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية؛ عليه التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).