أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعظم مساجد المملكة، صباح اليوم الخميس صلاة الكسوف، تأسياً بسنة النبي الكريم محمد ﷺ.
وأم المصلين بالمسجد الحرام، الدكتور ياسر الدوسري، وألقى خطبة عقب الصلاة أوضح فيها أن المولى عز وجل جعل الشمس والقمر آيتين، حيث جعل الشمس آية النهار والقمر آية الليل، وسخرهما لمنافع الناس وليعلموا عدد السنين والحساب.
وحث المصلين على تقوى الله في السر والعلن والرجوع إليه والإنابة له، مبيناً أن من أفضل العبادات إدامة الدعاء والاستغفار، سائلاً الله تعالى أن يدفع عن المسلمين شر البلاء والفتن.
كما أم المصلين لصلاة الكسوف في المسجد النبوي الشريف الشيخ علي الحذيفي، وخطب في المصلين عقب الصلاة، كما أقيمت الصلاة في العديد من جوامع ومساجد المملكة.
وفق “أخبار 24”.