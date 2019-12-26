شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في أعمال تبخير وتطييب المسجد النبوي، كما التقى خلال جولته بالزوار وقدم لهم الهدايا، ضمن مبادرة “كنتم خير أمة” .
وتعد المبادرة إحدى ركائز تأصيل القيم والأخلاق والإثراء المعرفي والسلوكي من خلال تنفيذ برامج تستهدف مختلف الشرائح من المواطنين والمقيمين في طيبة الطيبة.
وتفقد السديس خلال جولته أعمال الترميم للجدار القبلي للمسجد النبوي، مشددًا على ضرورة سرعة الإنجاز في أعمال الترميم مع مراعاة الجودة والإتقان في إتمام الأعمال.
وفق “أخبار 24”.