شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في أعمال ‏تبخير وتطييب المسجد النبوي، كما التقى خلال جولته بالزوار ‏وقدم لهم الهدايا، ضمن مبادرة “كنتم خير أمة” .‏

وتعد المبادرة إحدى ركائز تأصيل القيم والأخلاق والإثراء ‏المعرفي والسلوكي من خلال تنفيذ برامج تستهدف مختلف ‏الشرائح من المواطنين والمقيمين في طيبة الطيبة.‏

وتفقد السديس خلال جولته أعمال الترميم للجدار القبلي للمسجد ‏النبوي، مشددًا على ضرورة سرعة الإنجاز في أعمال الترميم ‏مع مراعاة الجودة والإتقان في إتمام الأعمال.‏

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وفق “أخبار 24”.