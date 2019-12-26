صور تاريخية لتوقيع اتفاقية الامتياز النفطي بحضور الملك سعود والشيخ عبدالله الصباح

أظهرت صور تاريخية لحظة توقيع على اتفاقية الامتياز بين المملكة وشركة البترول اليابانية قبل 61 عاماً، بحضور الملك سعود بن عبدالعزيز والشيخ عبدالله السالم الصباح أمير الكويت.
وبدا في الصور التي نشرها حساب “الملك سعود” على موقع “تويتر”، لحظة توقيع وزير المالية السعودي محمد سرور الصبان، ومدير عام شؤون الزيت والمعادن عبدالله الطريقي على الاتفاقية مع رئيس الشركة اليابانية “ياماشيتا تارو”، والشركة العربية للزيت المحدودة في الخفجي.
وجرت مراسم التوقيع في وزارة المالية بجدة في العاشر من فبراير عام 1958م، كما وقعت الكويت في ذات الوقت اتفاقية امتياز مع الشركة لمدة 44 عاماً.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفضل، خلال زيارته أمس (الأربعاء) لمقر عمليات الخفجي المشتركة، أطلقا أمس الأربعاء شارة العد التنازلي لبدء استئناف عمليات إنتاج النفط بحقل الخفجي، حيث يتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى نحو 325 ألف برميل يومياً بنهاية 2020.
يذكر أن المملكة والكويت كانتا قد وقعتا أول أمس الثلاثاء، اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.
وفق “أخبار 24”.