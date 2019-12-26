“الشورى” يطالب “الغذاء والدواء” بالتقصي عن أسباب انقطاع بعض أدوية الأمراض المزمنة

طالبت عضوة الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، الهيئة العامة للغذاء والدواء بالعمل على التقصي بشأن أسباب انقطاع العديد من الأدوية، التي تستخدم في علاج الحالات والأمراض المزمنة.
وأشارت العضوة، خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي للسنة المالية 1439/1440هـ للهيئة العامة للغذاء، إلى أن انقطاع بعض أدوية الأمراض المزمنة يثير شبهة وجود ممارسات احتكارية، مطالبة “الهيئة” بالتقصي والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية في مجال الدواء.
بدوره طالب العضو خليفة الدوسري الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتأكد من مصادر الأدوية وطرق تصنيعها وتسويقها في الصيدليات، ووضع تصنيف على الأدوية الواردة للمملكة. وفق “أخبار 24”.