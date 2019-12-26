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أخبار محلية > توجيه للملحقيات الثقافية بالعمل في إجازة رأس السنة الميلادية لإنجاز طلبات المبتعثين
26/12/2019   7:06 ص

توجيه للملحقيات الثقافية بالعمل في إجازة رأس السنة الميلادية لإنجاز طلبات المبتعثين

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كشفت وكيلة وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعمي، أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بتكليف الملحقين الثقافيين والمشرفين الدارسين في الملحقيات بالعمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي.

وأوضحت الدكتورة الطعمي أن توجيه وزير التعليم جاء لإنجاز كل الطلبات المرفوعة على نظام “سفير 2″، ورفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز بما يخدم الطلاب والطالبات المبتعثين، وتسهيل رحلتهم العلمية وتحقيق تطلعاتهم نحو خدمة وطنهم.

وأضافت أن الوزير وجّه كذلك بتشكيل لجنة تقنية على مستوى عالٍ من داخل الوزارة وخارجها لتقييم كفاءة الخدمات تقنياً وفنياً على نظام سفير 2، وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشاكل. وفق “أخبار 24”.

وبيّنت أنه تم تخصيص عدة وسائل للتواصل مع المبتعثين للإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول طلباتهم المرفوعة، مثل تخصيص إيميل وتأسيس مكتب لاستقبال الطلبات في مقر الوزارة بحي المعذر في الرياض.

توجيه للملحقيات الثقافية بالعمل في إجازة رأس السنة الميلادية لإنجاز طلبات المبتعثين

أخبار محلية
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