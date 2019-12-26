“استشاري عيون” ينشر صورة لمريض نظر للشمس لثوانٍ أثناء الكسوف.. ويوضح ما ترتب على ذلك

نشر استشاري جراحة الشبكية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عادل العقيلي، صورة لمريض كان قد نظر للشمس أثناء الكسوف لثوانٍ معدودة؛ حيث تسبب في حرق مركز النظر.
وأوضح العقيلي من خلال حسابه بـ”تويتر”، أن الحرق الذي أصاب عين المريض، يطابق تماماً أشعة الشمس أثناء الكسوف الجزئي، مبيناً أن الضرر دائم لا يمكن علاجه، محذراً في الوقت نفسه من النظر إلى الكسوف.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت في وقت سابق من النظر إلى أشعة الشمس أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح اليوم الخميس، مبينةً أن النظر لأشعة الشمس تسبب تشوهاً في الرؤية أو تغيراً في اللون قد يظل مع مرور الزمن، ويمكن أن يسبب ضرراً دائماً لشبكية العين.
هذه الصورة لمريض نظر للشمس اثناء الكسوف لثوانٍ وتسببت في حرق في مركز النظر.. الحرق يطابق تماماً أشعة الشمس أثناء الكسوف الجزئي..
والضرر للأسف دائم لا يمكن علاجه🙁
لا تنظر إلى الكسوف!#كسوف_الشمس#كسوف_الشمس_الحَلَقي #كسوف_جزئي pic.twitter.com/HUDpdBsEaT
— د.عادل العقيلي (@AdelAlAkeely) December 25, 2019
وفق “أخبار 24”.