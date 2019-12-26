نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “استشاري عيون” ينشر صورة لمريض نظر للشمس لثوانٍ أثناء الكسوف.. ويوضح ما ترتب على ذلك
26/12/2019   7:05 ص

“استشاري عيون” ينشر صورة لمريض نظر للشمس لثوانٍ أثناء الكسوف.. ويوضح ما ترتب على ذلك

+ = -
2926

نشر استشاري جراحة الشبكية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عادل العقيلي، صورة لمريض كان قد نظر للشمس أثناء الكسوف لثوانٍ معدودة؛ حيث تسبب في حرق مركز النظر.

وأوضح العقيلي من خلال حسابه بـ”تويتر”، أن الحرق الذي أصاب عين المريض، يطابق تماماً أشعة الشمس أثناء الكسوف الجزئي، مبيناً أن الضرر دائم لا يمكن علاجه، محذراً في الوقت نفسه من النظر إلى الكسوف.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت في وقت سابق من النظر إلى أشعة الشمس أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح اليوم الخميس، مبينةً أن النظر لأشعة الشمس تسبب تشوهاً في الرؤية أو تغيراً في اللون قد يظل مع مرور الزمن، ويمكن أن يسبب ضرراً دائماً لشبكية العين.

 

وفق “أخبار 24”.

“استشاري عيون” ينشر صورة لمريض نظر للشمس لثوانٍ أثناء الكسوف.. ويوضح ما ترتب على ذلك

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885080373.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.