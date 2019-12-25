وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم الأربعاء الطائرة الثالثة من طراز بوينج (B787-10)، “دريملاينر”، والتي ستنضم لأسطول “الخطوط السعودية”.
وتعد الطائرة الجديدة هي النسخة الأحدث من طائرة الأحلام ” دريملاينر”، حيث ستصل بقية الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة، تباعاً حتى وصول الطائرة الثامنة والأخيرة.
وكانت الطائرة قد غادرت مطار شارلستون بأمريكا، مساء أمس الثلاثاء في رحلتها الأولى بقيادة طاقم من طياري “السعودية”، إلى جانب فريق المهندسين الذي تولى عملية الاستلام وتجربة الطائرة.
وتتميز طائرة (B787-10) بعدة خصائص حديثة منها توفيرها للوقود بنسبة 25%، وتصميمها الداخلي المميز، ورحابة مقصورتها التي تحوي 333 مقعداً لدرجة الضيافة و24 مقعداً لدرجة الأعمال، فضلاً عن تجهيزها بأحدث وسائل الراحة وتقنيات الاتصالات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن صفقة “الخطوط السعودية” مع شركة “بوينج” الأمريكية تشمل أيضاً 15 طائرة من طراز (B777-300) الحديثة والتي اكتمل استلامها.