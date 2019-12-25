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أخبار محلية > “الضمان الصحي”: اعتماد الهوية الشخصية بدلاً من بطاقة التأمين بدءا من 1 يناير 2020
25/12/2019   7:21 م

“الضمان الصحي”: اعتماد الهوية الشخصية بدلاً من بطاقة التأمين بدءا من 1 يناير 2020

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أكد مجلس الضمان الصحي أن المعرّف الأساسي للمؤمن له عند زيارة مقدم الخدمة الصحية هو بطاقة الهويّة الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم.

وأوضح الأمين العام للمجلس شباب الغامدي، أنه ابتداءً من الأول من يناير 2020 لا حاجة لإبراز بطاقة شركة التأمين الصحي عند زيارة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، إذ يكتفى ببطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم معرِّفاً أساسياً للمؤمن لهم.

وبين أن المجلس أطلق حملة “سهّلناها عليك” للتعريف بالاعتماد الجديد، حيثُ شملت عدة قنوات إعلامية، إذاعية، مرئية، ومقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي وقد تم تصميم بعض رسائلها بعدد 6 لغات وهي (العربية، والإنجليزية، والأوردو، والفلبينية، والهندية، والبنغالية)، إذ تستمر الحملة على مدى شهرين.وفق “أخبار 24”.

“الضمان الصحي”: اعتماد الهوية الشخصية بدلاً من بطاقة التأمين بدءا من 1 يناير 2020

أخبار محلية
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