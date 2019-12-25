شاهد.. وزير الطاقة يصل برفقة وزير النفط الكويتي إلى “الخفجي”

وصل وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وبرفقته وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إلى محافظة الخفجي شمال شرق المملكة.
ووثق الزيارة مقطع فيديو نشرته “العربية”، وأظهر هبوط مروحية كانت تقل وزير الطاقة السعودي ووزيرالنفط الكويتي، وتأتي الزيارة بعد يوم من توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية المحايدة.
يذكر أن المملكة والكويت وقعتا أمس الثلاثاء اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة. وفق “أخبار 24”.
وزير الطاقة السعودي ووزير النفط الكويتي يصلان إلى #الخفجي شمال شرق السعودية بعد يوم من توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية المشتركة.@H_alsufayan pic.twitter.com/ax4PE2iCev
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 25, 2019