الاتحاد يلزم الأجانب بالجزائي

أبانت مصادر خاصة، أن إدارة نادي الاتحاد اتفقت مع وكلاء اللاعبين الأجانب التي تنوي التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على وضع شرط جزائي في حال رغب أحد الطرفين في فسخ العقد.
وطبقًا للمصادر نفسها، جاءت خطوة الإدارة الاتحادية بسبب معاناتها بعد رحيل المغربي مروان داكوستا، الذي فسخ عقده، إضافة إلى الرأس الأخضري جاري رودريجيز المعار إلى فنار بخشة التركي، والصربي بريجوفيتش والإيفواري سانوجو، الذين تنص عقود أبرموها مع النادي الغربي على تسلمهم كامل مستحقاتهم المالية حتى نهاية مدة عقودهم، دون وجود شروط جزائية مع الاتحاد.
ومن المنتظر أن تبدأ الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة تعاقداتها الشتوية بشكل مبكر، بعد الاتفاق مع الهولندي تين كات مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على المراكز التي يحتاج فيها إلى لاعبين أجانب جدد، إضافة إلى إعادة البرازيلي جروهي إلى قائمة الفريق في الدوري. وفقاً لـ “الرياضية”.
وعلى الصعيد الميداني، يجهز كات خلال التدريبات خالد السميري بديلاً للمغربي كريم الأحمدي قائد الفريق، الذي يغيب عن مواجهة الفتح المقبلة ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسبب تراكم البطاقات.