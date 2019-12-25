علمت «دنيا الرياضة» أن مدرب الهلال رزافان لوشيسكو رفض فكرة مغادرة أي لاعب أجنبي من اللاعبين السبعة في الفريق أثناء الفترة الشتوية التي تبدأ الأربعاء المقبل الأول من يناير ولمدة شهر واحد فقط، مفضلا الاستقرار على العناصر الأجنبية إلى نهاية الموسم الحالي ومن ثم تقييم مستوياتهم وتحديد قرار من يغادر ومن يستمر مع الفريق للموسم المقبل، جاء ذلك على خلفية الأنباء التي ظهرت عن مغادرة بعض الأسماء الأجنبية لفريق الهلال مع الفترة الشتوية وعدم رغبة الجهاز الفني ببعضهم إلى جانب أن هناك لاعبين لا يرغبون الاستمرار، إلا أن المدرب لوشيسكو وضع مخرجا للهلاليين في حال رغبوا الاستغناء عن أي لاعب، أن يكون البديل لاعب سوبر ستار بالإضافة إلى أن المردود المالي للنادي يكون مناسبا، ليصبح القرار أكثر فائدة، أما ما يخص العناصر المحلية فلم يتم فتح الحديث مع أي لاعب إلا من اقترب من فترة الستة أشهر.
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