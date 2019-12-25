تركي آل الشيخ يطرح استفتاءً حول نيته اعتزال “تويتر” اعتباراً من مطلع العام المقبل

ألمح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، في تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه يفكر في اعتزال المشاركة بالتغريد عبر “تويتر”، ابتداءً من 1 /1 / 2020.
وأرفق آل الشيخ في تغريدته استفتاءً على متابعيه طالباً منهم الإدلاء بآرائهم حول قرار اعتزاله “تويتر” من عدمه.
ووجد الاستفتاء تجاوباً من عدد كبير من متابعي آل الشيخ على “تويتر”، وطالب كثيرون منهم بعدم اعتزاله، مؤكدين أهمية تواجده وتواصله مع الجميع، خاصة وأن عدد متابعي حسابه يتجاوز 4 مليون متابع، معتبرين أن هذا العدد من المتابعين دليلاً كافياً على أهمية تواجده على “تويتر”. وفق “أخبار 24”.
فيما صوّت آخرون لصالح اعتزال آل الشيخ “تويتر”، معتبرين أنه قرار اعتزاله “تويتر” قراراً حكيماً ويجب عليه اتخاذه.