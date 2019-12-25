زار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم (الأربعاء) مشروع تطوير مطار عرعر لتفقد أعماله.
وتجول الأمير فيصل في مرافق المشروع الذي صمم مراعيا للبعد البيئي بجميع الوظائف والخدمات الأرضية للمطار، وبتصميم خارجي يشكل حرف العين والذي يرمز للحرف الأول من مدينة عرعر، وبطاقة استيعابية تبلغ أكثر من مليون مسافر سنوياً.
وتفقد كذلك مبنى صالة السفر ومبنى الصالة الملكية ومباني الأطفاء والإنقاذ ومبنى إدارة المطار، بالإضافة إلى مباني الخدمات “محطات الكهرباء والمحولات والاتصالات” ومباني البوابات ومواقف للطائرات والأعمال الخارجية إلى جانب الصالات الدولية والمحلية.
واطلع أمير المنطقة على جاهزية الخدمات للتشغيل التجريبي المتوقع خلال الأسبوع المقبل، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 96% بقيمة مالية إجمالية بلغت 382 مليون ريال، كما استمع إلى شرح مفصل عن المشروع وآليات العمل، مع الالتزام باشتراطات منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي.
وأكد الأمير فيصل أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الحيوية التي تحتاجها منطقة الحدود الشمالية، مشددا على أنه يتطلع لأن يلعب مطار عرعر دورًا كبيرًا في دعم مقومات المنطقة الاقتصادية، لاسيما اللوجستية منها في مجال نقل الأفراد والبضائع والمتوقع ازديادهم في ظل التوجه لافتتاح مركز جديدة عرعر للتبادل التجاري.
وفق “أخبار 24”.