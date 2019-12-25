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أخبار المناطق > نتج عن جرائمهم مقـتل مقيم سوداني.. الإطاحة بعصابة تخصصت بالسطو على حظائر الماشية بالرياض
25/12/2019   12:51 م

نتج عن جرائمهم مقـتل مقيم سوداني.. الإطاحة بعصابة تخصصت بالسطو على حظائر الماشية بالرياض

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي، امتهنوا ارتكاب جرائم الاعـتداء والسـطو على العاملين بحظائر الماشية بالأسلحة البيضاء ونتج عن إحدى جرائمهم مقتـل مقيم سوداني الجنسية إثر تعرضه لعدة طعنات وإصابة اثنين آخرين أحدهما بحالةٍ حرجة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على المتهمين وهم خمسة إثيوبيين ونازح “جميعهم في العقد الثالث من العمر”.

وأضاف المتحدث أنه اتضح من إجراءات الاستدلال ارتكابهم لجريمتي سطـو استولوا من خلالها على نحو 140 رأسا من الأغنام ، مبينا أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.

نتج عن جرائمهم مقـتل مقيم سوداني.. الإطاحة بعصابة تخصصت بالسطو على حظائر الماشية بالرياض

أخبار المناطق
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