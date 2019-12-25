اتهام مسؤول سابق بتجاوزات مالية قدرت بنحو مليون ريال

أفادت مصادر، أن الديوان العام للمحاسبة بدأ التحقيق بشأن فساد مالي وإداري، ارتكبه مدير عام سابق بالشؤون الصحية لمنطقة جازان، قاربت في إجماليها مليون ريال.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن التهم الموجهة لمدير سابق بصحة جازان، تضمنت صرف بدل تميز بنصف مليون ريال، ونصف مليون أخرى كفوارق رواتب، بجانب حصوله على راتبه الأساسي عن سنة عمل واحدة.
وكان ديوان المحاسبة طلب من وزارة الصحة فحص حسابات برنامج التشغيل الذاتي ورواتب منسوبي مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وباستفسار الوزارة من صحة جازان، اكتشف أن المدير السابق صرف أكثر من 442 ألف فوارق رواتب، وما يقارب النصف مليون كبدل تميز، مخالفاً الأنظمة المتبعة، ما استدعى التحقيق والبحث عن مسوغات صرف هذه المبالغ.