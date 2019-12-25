امتيازات وظيفية ومالية كبيرة.. “سرب” يعلن فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي على قيادة القطار

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لقيادة القطار، والعمل في شركة (رينفي – السعودية)، إحدى الشركات المشغلة لـقطار الحرمين السريع.
وأوضح المعهد أن التسجيل سيبدأ من اليوم (25-12-2019)، وحتى يوم (6-1-2020)، على أن يبدأ التدريب من يوم (19-1-2020)، لافتا إلى أن التقديم يكون عبر البوابة الإلكترونية للمعهد.
وأشار المعهد إلى مزايا البرنامج، والتي من أبرزها أن مدة التدريب لسنة، وسيتم التوظيف على مهنة قائد قطار بعد اجتيازه، فضلا عن 4 آلاف ريال مكافأة شهرية أثناء التدريب، لافتا إلى أن الراتب بعد اجتياز التدريب يصل إلى 8 آلاف ريال، كذلك التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي.
ولفت المعهد إلى شروط القبول، ومن أهمها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعمره بين 23 إلى 30 عاما، ويكون حاصلا على الثانوية العامة بمعدل 80% فما أعلى، ويحمل رخصة قيادة سارية، وسجلا خاليا من المخالفات المرورية، ولديه مستوى من اللغة الإنجليزية، ولائقاً طبيا، وطوله لا يقل عن 160 سم، ولا يزيد عن 190 سم.