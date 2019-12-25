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أخبار محلية > “مدخلة بيانات” تتهم مستوصفاً بإجبارها على العمل كممرضة لعامين.. “والعمل” تحيل قضيتها إلى المحكمة
25/12/2019   12:47 م

“مدخلة بيانات” تتهم مستوصفاً بإجبارها على العمل كممرضة لعامين.. “والعمل” تحيل قضيتها إلى المحكمة

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رفعت وافدة شكوى إلى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة ضد أحد المستوصفات الطبية، تتهمه بإجبارها على العمل كممرضة على الرغم من أن وظيفتها مدخلة بيانات.

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة أحمد السناني أنه تعذر التوصل إلى تسوية ودية بين الوافدة والمستوصف وعليه تقرر رفع الشكوى للمحكمة العمالية للفصل فيها.

وقالت الوافدة إن المستوصف أجبرها تحت التهديد على العمل كممرضة ومساعدة ممرضة لمدة عامين، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن المستوصف خالف أنظمة وتعليمات وزارة الصحة، وتفاصيل العقد المبرم معها.

وأبانت أنها رفضت العمل في غير تخصصها، إلا أن إدارة المستوصف أبلغتها بأنه يتوجب عليها العمل وفقاً لحاجة العمل، لا وفق شهاداتها التي تشمل الحاسوب واللغة الإنجليزية، مبينة أنها الآن توقفت عن العمل بسبب تلك المخالفات، مطالبة بسرعة معالجة قضيتها.

“مدخلة بيانات” تتهم مستوصفاً بإجبارها على العمل كممرضة لعامين.. “والعمل” تحيل قضيتها إلى المحكمة

أخبار محلية
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