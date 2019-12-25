تتضمن زيادة في الرسوم واستثناءات للتابعين.. “الاتحاد الأوروبي” يطبق أنظمة جديدة لتأشيرة “شنغن”

تبدأ دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من فبراير المقبل تطبيق أنظمة وآليات جديدة، لمنح تأشيرة “شنغن” لطالبيها من مختلف الدول بما فيها دول الخليج، حيث تتضمن زيادة على رسوم التأشيرة بنسبة 33.3%.
وأوضح المسؤول عن قسم التأشيرة في مكتب الاتحاد الأوروبي في السعودية والبحرين وعمان أنجيلوس لينوس أن الأنظمة الجديدة ستوفر إعفاءات واستثناءات للتابعين، مرجحاً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن يتم تمديد الفترة المتاحة قبل السفر من 3 إلى 6 أشهر.
وأبان أن رسوم التأشيرة للبالغين سترتفع من 60 يورو إلى 80 يورو، أما تأشيرة الأطفال من 6 – 12 عاما فسترتفع من 35 يورو إلى 40، مشيرا إلى أنه يمكن الإعفاء من دفع الرسوم في بعض الحالات، مثل الأطفال من سن ستة أعوام وما دون 18 عاما.
وأكد “أنجيلوس” أنه في ظل اللوائح الجديدة للتأشيرة فإن قنصليات الدول في شنجن ستتعامل بمرونة لتقديم أفضل وأسرع الخدمات للسعوديين الذين سيكونون قادرين على استخدام النظام عبر الإنترنت.
وأضاف أن الذين لديهم تأشيرات صادرة قبل تطبيق النظام الجديد، سيكون بإمكانهم استخدامها حتى انتهاء صلاحيتها، إذ إن اللوائح الجديدة تطبق فقط على التأشيرات الصادرة اعتبارا من مطلع فبراير المقبل.
وبلغ عدد تأشيرات شنغن التي صدرت في المملكة خلال العام الماضي 2018، نحو 322 ألف تأشيرة في مجالات السياحة والدراسة، والعلاج، وتأشيرات لرجال الأعمال، منها أكثر من 270 ألف تأشيرة متعددة الدخول.