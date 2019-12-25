مصادر تكشف حقيقة مـقتل شخصين في مضـاربة جماعية بأحد أحياء مكة

كشفت مصادر أمنية حقيقة ما أُثير حول واقعة مـقتل شخصين في مضـاربة جماعية بحي الشرائع في مكة المكرمة، مبينةً أن ذلك ليس له أساس من الصحة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن المضـاربة وقعت مساء أول أمس (الإثنين)، ولم ينتج عنها سوى طعن وجروح بسيطة لشخصين وقد غادرا المستشفى، لافتةً إلى أن الجهات الأمنية ما زالت تبحث عن شخصين آخرين شاركا في المضـاربة.
وأشارت إلى أن صوت إطلاق النار المصاحب للفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل، كان في الهواء وليس على الأشخاص، داعيةً الجميع إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكان قد تداول مغردون عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو لمضـاربة بين عدة أشخاص مشيرين إلى وجود حالات وفـاة.