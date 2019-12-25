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أخبار محلية > السديس يوجه بالمساواة بين الموظفين الرسميين والمتعاقدين في ساعات العمل والراحة
25/12/2019   8:32 ص

السديس يوجه بالمساواة بين الموظفين الرسميين والمتعاقدين في ساعات العمل والراحة

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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، بالمساواة بين الموظفين الرسميين والمتعاقدين في ساعات العمل والراحة.

وجاء ذلك حرصاً على تكامل الفرص والمساواة بين الموظفين وأداء الأعمال الموكلة وإنجازها، مع مراعاة الدقة اللازمة وواجبات حسن العمل في حدود الاختصاص، إضافة إلى مراعاة مواعيد الدوام الرسمية وأهداف أداء الخدمة.

ويُعد التوجيه، أمراً مهماً في نجاح برنامج التحول الرقمي الذي تسعى إليه الرئاسة، وذلك من خلال وضع حوافز للعاملين بالمسجد الحرام، لضمان نجاح الخطط والمبادرات لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.وفق “أخبار 24”.

السديس يوجه بالمساواة بين الموظفين الرسميين والمتعاقدين في ساعات العمل والراحة

أخبار محلية
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